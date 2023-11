Hilfsprojekt aus Vorst Vorst erhält Besuch aus dem ärmsten Land der Welt

Mit Spannung erwarten die Angehörigen der Kirchengemeinde St. Godehard in Vorst den kommenden Sonntag, 19. November. Dann nämlich ist ab 9.30 Uhr ein besonderer Gast zunächst in der Messe zugegen und steht danach noch „unter dem Turm“ für Gespräche Bereit: Joséphine Toyi, Generaloberin der Bene-Tereziya Schwestern in Burundi. Die Gemeinde unterstützt seit 1991 auf Initiative des damaligen Pfarrers Kamm das mit Abstand ärmste Land der Welt.