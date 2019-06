Tönisvorst : Schulen für Aktion „Raus aus dem toten Winkel“ gewinnen

TÖNISVORST (RP) Die SPD-Fraktion will im Schul- und Kulturausschuss eine Anfrage starten zur Aktion „Raus aus dem toten Winkel“. Die SPD bittet dazu die Verwaltung, den Ausschuss über ihre Kenntnisse und Aktivitäten zu der Aktion von „Round Table“ und Dekra zu informieren.

Mit der Aktion sollen Kinder für die Gefahren bei abbiegenden Lastwagen sensibilisiert werden. Die SPD möchte wissen, welche Schulen in Tönisvorst bisher an dieser Aktion teilgenommen haben.

Im Rahmen des Speed Datings des neu formierten Werberinges St. Tönis kam es zu einem Austausch zwischen Vertretern von „Round Table“ und SPD-Fraktion. In diesem Gespräch wurde deutlich, dass „Round Table“ sich ein weitaus größeres Interesse der Schulen in Tönisvorst zu diesem Thema wünschen würde. In ihrer Begründung schreibt die SPD-Fraktion, vielleicht liege das nicht so starke Interesse an mangelnder Information zu diesem ausgesprochen wichtigen Thema zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler, die sich auf den Schul- oder Heimweg machten.