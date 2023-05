Nach der siebenjährigen Pause Hoteser haben das Feiern nicht verlernt

Es gibt Dinge, die verlernt man nie. Dazu gehört offensichtlich auch das Feiern von Schützenfesten. Ein Beispiel hierfür ist das Jubiläumsschützenfest der Hoteser St. Sebastianus Schützenbruderschaft Benrad St. Tönis von 1395. Vor sieben Jahren hatte man im Schatten des Silos der Firma Landhandel Pegels zum vorläufig letzten Mal gefeiert. Los ging es am Mittwoch mit der Beachparty. Am Sonntag war die Parade mit rund 450 Personen, aufgeteilt in 29 Gruppen, der Höhepunkt. Die Marschierer und Musikanten legten rund fünf Kilometer zurück. Ziele waren die Königsresidenz und anschließend das Festzelt.