Enthüllung am 23. November 2019 : Schützenbruderschaften in Vorst bekommen Denkmal

Schützenbruderschaften in Vorst bekommen Denkmal

Enthüllung am 23. November 2019

Vorst Am kommenden Samstag ist es so weit: Das Schützendenkmal wird auf dem Eduard-Heinkes-Platz feierlich enthüllt.

Der Heimatverein Vorst hat es entworfen, das rund vier Meter hohe Denkmal, das am Samstag, 23. November, 15 Uhr, auf dem Eduard-Heinkes-Platz enthüllt werden soll und an die Verbundenheit mit dem Schützenwesen erinnert. „Vorst hat so wenige Denkmäler“, sagt Vorsitzender Heinz-Josef Köhler, „deshalb haben wir uns zu unserem 40-jährigen Bestehen im vorigen Jahr überlegt, dass wir mit einem Denkmal zur Verschönerung des Ortes beitragen möchten.“