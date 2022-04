Vorster Schützen- und Heimatfest : Die Bürger Junggesellen laden ein

Drei riesige Strohpuppen weisen auf das Schützenfest in Vorst hin. Foto: Nik Ebert

Vorst Die Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft feiert ihr Schützenfest, das schon am Samstag mit dem Tanz in den Mai beginnt. Am 6. Mai findet auf der Gerkeswiese der Dorfabend statt.

Wer auf der Kempener Straße nach Vorst fährt, kann nicht übersehen, dass sich die Bürger Junggesellen Schützenbruderschaft 1564 Vorst auf ihr Schützen- und Heimatfest freut, das am Samstag um 20 Uhr mit dem Tanz in den Mai auf der Gerkeswiese beginnt. Drei riesige Schützenfiguren aus Stroh stehen am Wegesrand und machen dank der Beleuchtung auch bei Dunkelheit eine gute Figur.

Eigentlich wäre die Amtszeit des Königs Niklas Pricken und seiner Königin Paulina Szroniak nun bald vorbei, doch es kam im März 2020 ganz anders. Wegen der Pandemie musste die Bruderschaft Veranstaltungen absagen und somit das Vorster Schützen- und Heimatfest verschieben. Auch später geplante Ersatztermine waren nicht möglich. „Nun wurden die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert, und auch Schützenfeste sind wieder möglich. Diese Chance für einen Neustart wollen wir nutzen“, sagen die Schützen.

Nach dem Tanz in den Mai geht es am Sonntag, 1. Mai, um 14 Uhr mit dem Festumzug samt Maiensetzen weiter. Um 16 Uhr ist das Aufstellen des Vorster Maibaums durch den Heimatverein Vorst 1978 „Freunde des Vöörschter Platt“ sowie das Öffnen des Godehardfensters und Aufstellen der Godehardfigur. Im Anschluss ist Ausklang auf dem Markt.

Am Donnerstag, 5. Mai, geht es um 8.30 Uhr mit dem Ausfahren zum traditionellen Kirmesansagen auf Bürger-Gebiet weiter, um 19 Uhr sind die Silberübergabe und anschließend das Maienfahren und das Setzen der Maien beim Königshaus an der Reihe.

Am Freitag, 6. Mai, ist von 14 bis 17 Uhr der beliebte Kinder- und Familiennachmittag im Festzelt auf der Gerkeswiese bei freiem Eintritt, um 20 Uhr ist der Dorfabend mit der Band „Klangstadt“.

Am Samstag, 7. Mai, wird um 12.30 Uhr der König auf der Schmitzheide abgeholt, gefolgt von der Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof, anschließend Umzug zum Markt und Platzkonzert. Um18.30 Uhr ist der Festumzug mit Hofstaat zum Königsgalaball (ab 20 Uhr) mit der Band „Dolce Vita“.

Am Sonntag, 8. Mai, geht es früh um 5 Uhr los mit dem Weckruf der Spielleute, ab 8.30 Uhr finden der Festgottesdienst und die Gotthardus-Prozession unter Vorzug der Kehner Junggesellen Schützenbruderschaft mit Schlusssegen im Festzelt statt. Ab 11.30 Uhr gibt es dort einen Frühschoppen. Das Festzelt ist bis zum Abmarsch des großen Festumzuges um 15 Uhr durchgehend geöffnet. Um 14.30 Uhr erfolgt die Aufstellung des großen Festumzuges am Festzelt, um 15 Uhr werden König und Königin mit Gefolge abgeholt. Der große Festumzug startet um 16.35 Uhr. Um 17.45 Uhr ist eine Parade an der Kirche, anschließend Zug zum Festzelt, wo der Tag mit Roland Zetzen bei freiem Eintritt ausklingt.

Weiter geht es am Montag, 9. Mai, um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der drei Vorster Schützenbruderschaften, danach folgen ein Besuch der Gemeinschaftsgrundschule und danach der traditionelle Offiziersrundgang der Bruderschaften. Um 20 ist der Fackelumzug, um 21 Uhr folgen Serenade und Großer Zapfenstreich auf dem Markt, im Anschluss ist der Kameradschaftsabend der Junggesellen Bruderschaften.

Am Dienstag, 10. Mai, werden ab 9 Uhr die Vorster Kindergärten Grüner Weg, Brucknerstraße und Wiemespfad besucht, und am Samstag, 14. Mai, ist um 12 Uhr Kirmesausklang mit anschließendem Verbrennen des Kirmesmännekens.

Karten für den Tanz in den Mai und den Dorfabend am 6. Mai gibt es im Schreibwarengeschäft „Fliegen Markt 4“ für 10 Euro. Der Eintritt an der Abendkasse kostet jeweils 12 Euro, sofern noch Karten vorhanden sind. „Zu allen Veranstaltungen bitten wir unsere Gäste, vorab einen Schnelltest oder Selbsttest zu machen“, teilen die Schützen weiter mit.

(msc)