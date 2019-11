Jahrgangsstufen 6 und 7 der Tönisvorster Rupert-Neudeck-Gesamtschule : Schüler nähen Boomerang-Bags

Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamt­schule übergeben die Boomerang-Bags an den Geschäftsinhaber Andreas Lessenich. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Die Aktion des Spielwarengeschäfts Lessenich zieht weitere Kreise. Jetzt haben Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule selbstgenähte Taschen ins Geschäft gebracht.

Sie sind blau, dunkelrot, mit Blumen und in Tarnfarben, die sieben Stofftaschen, die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 6 und 7 der Tönisvorster Rupert-Neudeck-Gesamtschule jetzt zum Spielwarengeschäft Lessenich gebracht haben. „Wir haben die Taschen bei einer Projektwoche genäht“, erzählt Maria.

Die Gesamtschule hat sich damit an einer Aktion beteiligt, die Andreas Lessenich vom gleichnamigen Spielwarengeschäft an der Hochstraße schon im Frühjahr ins Leben gerufen hat: Boomerang-Bags heißt die Idee, und sie kommt aus Australien. „Privatpersonen, Senioren des Vereins Alter-nativen, Schülerinnen des Lise-Meitner-Gymnasiums Anrath und jetzt auch der Gesamtschule Tönisvorst nähen ehrenamtlich aus Stoffresten Einkaufstaschen, die wir an die Kunden kostenlos abgeben“, schildert der 46-Jährige. Auf lange Sicht soll das dazu führen, dass die umweltschädlichen Plastiktaschen komplett verschwinden.