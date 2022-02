Schüler der RNG testen die St. Töniser Fußgängerzone : Die Innenstadt ist nicht überall barrierefrei

Schüler*innen der Rupert-Neudeck-Gesamtschule begingen miz dem Bürgermeister der Stadt die neuralgischen Punkte für Behinderte in der City. Foto: Viersen-fuer-alle/André Sole-Bergers

St. Tönis Schülerinnen und Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule testeten mit Bürgermeister Uwe Leuchtenberg, wie gehbehinderte und blinde Menschen in der Fußgängerzone zurechtkommen. Es gibt Verbesserungspotenzial.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Welche baulichen Barrieren tun sich Rollstuhlfahrern und blinden Menschen im St. Töniser Ortskern auf? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hatte Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) jetzt Schülerinnen und Schüler der zwölften Klasse der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) zu einem Spaziergang eingeladen. Mit dabei waren auch Vertreter des Inklusionsprojekts „Viersen-für-alle“ von der Lebenshilfe Kreis Viersen, die sich für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit einsetzen und Tönisvorsts Gleichstellungsbeauftragte Helga Nauen.

Die Innenstadt aus Perspektive von Rollstuhlfahrern nahm Roman Wittpahl (39) als Experte vom Inklusionsprojekt „Viersen-für-alle“ in Augenschein. Ein Kompliment gab es für den Bürgerbusverein: „Der Fahrplan hängt in der richtigen Höhe, und die Schriftgröße ist ausreichend groß“, so der Experte. Schwieriger, wenn nicht gar allein unmöglich, war es für ihn, die Kurve an der Ecke Willicher Straße/Hochstraße/Krefelder Straße in die Fußgängerzone zu queren. Genauso ergeht es dem Abiturienten Daniel, der blind ist. Wie sähe für ihn eine barrierefreie Querung aus? „Das wäre mittels einer Blindenampel möglich, die akustische Signale aussendet“, sagte der 21-Jährige. Ein „Auffindesignal“ mit einem langsamen Klopfen ermöglicht es, den Ampelmast zu finden. Sobald die Ampel auf Grün schaltet, sendet sie ein akustisches Signal in schneller Abfolge als Freigabe für die Überquerung.

Und wie erleben die beiden die St. Töniser Fußgängerzone? Für beide eine wahre Buckelpiste, die weder mit dem Rollstuhl noch mit dem Blindenstock gut zu bewältigen ist. Ein Pluspunkt in der Fußgängerzone: Ein Geschäft hat eine spezielle Klingel angebracht, damit sich sehbehinderte Menschen oder Menschen im Rollstuhl bemerkbar machen können, um Unterstützung zu erhalten. „Rund 35 Klingeln sind an den Werbering im vergangenen Jahr verteilt worden“, erzählte André Sole-Bergers, Inklusionsmanager bei der Lebenshilfe. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang, die Klingeln zugänglich und auch von Zeit zu Zeit mit Batterien funktionstüchtig zu halten. Weiterer Aspekt in Sachen Barrierefreiheit: der Gang zur Toilette. Im historischen Rathaus ist eine Behindertentoilette vorhanden. Diese aber muss über einen Aufzug erreicht werden, liegt sie doch auf der zweiten Etage.

„Dass sich Jugendliche so mit dem Thema auseinandersetzen, kann man nicht hoch genug anrechnen. Und ich kann nur bestätigen, dass wir hier eine andere Pflasterung benötigen“, sagte Bürgermeister Uwe Leuchtenberg mit Blick auf das Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone.

Sarah Vujnovac, Lehrerin der RNG, erläutert, wie es zu dem Termin mit dem Bürgermeister kam: „Die Schüler und Schülerinnen müssen für ihr Abitur an einem Projektkurs teilnehmen, der immer unser Schulmotto m3 (menschlich, mutig, miteinander) – geprägt von Rupert Neudeck – trägt, und damit als Kern das gemeinsame Arbeiten an einem karitativen beziehungsweise gesellschaftsverbessernden Ziel hat. An der RNG begleiten vier Projektpartner den Kurs – wie die Alexianer, ein Hebammenprojekt in Ghana oder aber die Lebenshilfe.“

Und so testeten einige Schüler zusammen mit der Lebenshilfe die St. Töniser Innenstadt mit Blick auf die Barrierefreiheit. „Ergebnis war, dass sie etwas für Situation der Menschen verbessern wollten“, so Vujnovac. So entstand die Idee, den Bürgermeister anzuschreiben. „Die Erfahrung, selbst etwas verändern zu können, ist für den weiteren Lebensweg enorm wichtig.“ Und das soll jetzt fortgeführt werden: In einer nächsten Stunde des Projektkurses will Bürgermeister Uwe Leuchtenberg die Instrumente in der Gemeindeordnung erläutern, die direkte Anträge aus der Bürgerschaft ermöglichen.

(msc)