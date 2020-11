Projekt in der GGS Corneliusstraße St. Tönis : Schüler gestalten Vorlesetag mit einer Ausstellung

St. Tönis Wegen der Corona-Pandemie musste umgeplant werden, die Paten durften nicht kommen: Bei einem Projekttag setzten die Schüler der GGS Corneliusstraße das Gehörte in einer anderen Form kreativ um.

Normalerweise erhalten die Grundschulen am bundesweiten Vorlesetag Besuch von Paten, die den Schülern vorlesen. Doch die Corona-Pandemie macht dem in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Die Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße in St. Tönis hat den Vorlesetag am Freitag trotzdem zu etwas Besonderem gemacht.