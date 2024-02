Debattier-Event in Neersen Schüler schlüpfen in die Rollen von Uno-Delegierten

Zu Beginn gab es eine Ansprache von Oskar Heinke, einem ehemaligen Schüler des Michael-Ende Gymnasiums in St. Tönis, in der er mit illustrativen und alltagsnahen Beispielen die Rolle von künstlicher Intelligenz im Leben aller deutlich machte – auch an Beispielen aus dem eigenen Leben. Und schon ging es los in die einzelnen Gruppen. Es folgten konstruktive Diskussionen und eine Menge neu beschlossener Gesetzesentwürfe rund um die KIs.