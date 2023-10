Tönisvorst bietet Planspiel an Schülern Lust auf Demokratie machen

Für 2024 ist dann als zweites großes Projekt das kommunalpolitische Praktikum geplant. Dies richtet sich an Schüler der neunten Stufe. Durch dieses Planspiel will man junge Menschen befähigen, mitzureden und mit ihren Ideen mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen. Das kommunalpolitische Praktikum ist für Viersen entwickelt worden und auch in Nettetal bereits erfolgreich umgesetzt worden. In einer Vorveranstaltung gibt es ein Speed Debating: In Gruppen von drei bis vier Schülern werden jeweils in sieben Minuten Themen diskutiert. Das Praktikum selbst besteht aus vier Modulen: Zuerst gibt es einen Crashkurs Kommunalpolitik, dann besuchen die Schüler verschiedene Fraktionssitzungen. Drittens steht der Besuch einer Ausschusssitzung an, und zum Schluss schlüpfen die Teilnehmer in die Rolle eines Kommunalpolitikers in einer Ratssitzung.