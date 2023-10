Bildung in Tönisvorst Schon heute Betreuungsprobleme an Grundschulen

Im aktuellen Schuljahr besuchen 1065 Mädchen und Jungen die vier Grundschulen in der Stadt. Davon nehmen heute 460 die OGS-Betreuung in Anspruch, 218 haben einen Platz in der 8–13/14 Uhr-Betreuung. Mit 348 Schülern ist die GGS Hülser Straße die größte Grundschule. Dort sind 178 Kinder in der OGS, 28 in der Betreuung. Die zweitgrößte Grundschule ist Vorst mit 293 Schülern. Dort sind 102 Schüler in der OGS, 60 in der Betreuung. Von den 214 Schülern an der GGS Corneliusstraße sind 83 in der OGS, 78 in der Betreuung, an der Schulstraße sind von 210 Schülern 97 in der OGS und 52 in der Betreuung. Während die OGS städtisch organisiert ist, übernehmen die Betreuung andere Träger.