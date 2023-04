Schnupperkurs in Tönisvorst Wo man intuitives Bogenschießen ausprobieren kann

Die Schießfreunde „Freischütz Tell“ von 1926 gehen in die Informationsoffensive und unterbreiten allen Sportbegeisterten ein besonderes Angebot. Auf der Vereinsanlage an der Geldener Straße 81 in St. Tönis kann man am Sonntag, 23. April, von 10 bis 14 Uhr, die ersten Erfahrungen im intuitiven Bogenschießen sammeln. Hier wird das Bogenschießen in seiner traditionellen Art ohne Zieleinrichtung und technische Hilfsmittel erlernt. Für Interessierte bietet der Verein Schnupperkurse auf dem Vereinsgelände an. Die lizenzierten Trainer werden in dem rund vier Stunden dauernden Kurs in lockerer Atmosphäre die Grundlagen des intuitiven Bogenschießens vermitteln.