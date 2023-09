Infoabend am 21. September Schnelles Internet für Tönisvorst

Damit die Bürgerinnen und Bürger in Tönisvorst das Glasfasernetz und seine Möglichkeiten kennenlernen können, lädt Deutsche Glasfaser alle Haushalte für Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr in das Forum Corneliusfeld (Corneliusstraße 25) zum Infoabend ein. Am Donnerstag, 28. September, um 19 Uhr findet ein weiterer Infoabend online statt. Im Anschluss an eine Präsentation können die Teilnehmenden Fragen an die Experten stellen.