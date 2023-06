An der Alten Weberei in St. Tönis 22 neue Wohnungen statt verlassener Tankstelle

Über die Sommerpause wollen die Fraktionen die Pläne für die Bebauung des alten Tankstellengrundstücks am Westring/Zur Alten Weberei weiter beraten. Nach der ersten Aufregung sollte die jetzt nachgereichte Visualisierung die Diskussion beruhigen. Dazu war eigens Architekt Dirk Boländer vom Büro Soan Architekten aus Bochum angereist. Soan ist der Begriff für ein kleines japanisches Gebäude in einem Garten. Klein ist aber das Gebäude, das auf dem Grundstück der alten Tankstelle geplant wird, keineswegs. Der Investor plant dort ein dreigeschossiges Wohngebäude mit Staffelgeschoss, in dem dann 22 Wohneinheiten Platz finden.