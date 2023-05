SC St. Tönis Boule-Spieler laden zur offenen Stadtmeisterschaft

St. Tönis · Gespielt wird am 20. Mai an der Gelderner Straße in St. Tönis. Das Besondere: Fortuna lost aus, wer mit wem zusammen spielt. So werden auch Anfänger integriert.

05.05.2023, 15:32 Uhr

Jeden Montag ab 17 Uhr treffen sich die Spieler der Boule-Abteilung des SC St. Tönis. Foto: Norbert Prümen

Am Samstag, 20. Mai, fliegen vor dem Vereinsheim des SC St. Tönis an der Gelderner Straße wieder die Boulekugeln: Bereits zum 25. Mal wird an diesem Tag die „Offene Stadtmeisterschaft“ im Boule ausgetragen. Beginn ist um 12 Uhr, Einschreibeschluss ist um 11.15 Uhr. Spielende vom ganzen Niederrhein, aber auch aus Düsseldorf und dem Ruhrgebiet, messen sich in dieser Präzisionssportart, die ursprünglich aus Frankreich stammt, mittlerweile aber weltweit gespielt wird und auch in unserer Region viele Anhängerinnen und Anhänger hat. Hierbei ist das Ziel, die sechs Stahlkugeln eines Teams so nah wie möglich an eine kleine Holzkugel – auch Schweinchen genannt – zu werfen. Dabei geht es oft um Millimeter, und häufig muss das Bandmaß entscheiden, welche Mannschaft Punkte erhält. Wer insgesamt 13 Punkte erreicht, hat gewonnen. Besonderheit des St. Töniser Turniers ist, dass in vier Runden Fortuna auslost, wer mit wem zusammenspielt. So können Anfänger integriert werden und mit etwas Glück zusammen mit Profis ein Team bilden. Auf erfolgreiche Teilnehmer warten Geldpreise. Auch unabhängig von der Stadtmeisterschaft sind Interessierte jeden Montag ab 17 Uhr willkommen und können schon am ersten Abend Erfahrungen bei dieser Kombination aus Spiel und Sport sammeln, teilt die Boule-Abteilung des Vereins weiter mit.

(msc)