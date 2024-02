Neue Angebote beim SC St. Tönis 1911/20 Verein bietet neue Linedance-Kurse für Anfänger

Linedance boomt – bietet diese Tanzart doch viel Unterhaltung, Sport, Spaß, Musik sowie körperliche und mentale Fitness, und das ohne Tanzpartner. Daher biet der SC St. Tönis 1911/20 zwei neue Linedance-Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Sie beginnen am Freitag, 23., und Montag, 26. Februar. Mit dem Kurs Modern Linedance Senior gibt es ein auf die „Best Ager“ zugeschnittenes Angebot. Der Kurs Country Linedance „Level Start-Up“ folgt der hohen Nachfrage nach Country-Linedance-Angeboten und spricht auch die Interessenten an, die beim letzten Kurs keinen Platz ergattern konnten. Beide Kurse umfassen neun Kurseinheiten mit je anderthalb Stunden und finden in den Räumen des SC St. Tönis, Rosental 10c, statt.