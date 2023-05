Gruppentanz aus den USA Warum Line Dance auch den Kopf aktiviert

„Stellt Euch gerade hin, hakt einen Daumen in den Gürtel oder die Hosentasche. Der andere Arm hält die Balance. Jetzt machen wir einen Schritt nach rechts, überkreuzen hinten und machen einen Tap.“ Die Übungsleiterin Andrea Kupka steht in der Vereinshalle des SC St. Tönis und gibt über ihr Mikrofon die Kommandos. „Eins, zwei, drei, vier …. und was nach rechts geht, geht auch nach links.“ Hinter ihr stehen knapp 30 Frauen und ein Mann in mehreren Reihen nebeneinander, haben ihre Blicke auf Andrea Kupkas Cowboystiefel geheftet und folgen ihr aufs Wort. Fast. Hier und da gibt es einen Stolperer, ein leicht irritiertes Gesicht, wenn die Füße aus dem Takt geraten, aber die meisten Teilnehmerinnen machen – je länger es dauert, umso mehr – einen sehr zufriedenen Eindruck.