Sporthalle in St. Tönis Sanitäranlagen im Corneliusfeld werden saniert

Die Sanitäranlagen in der Sporthalle Corneliusfeld sind schon seit vielen Jahren kein schöner Anblick mehr, und auch was die Gerüche angeht, ist es kein Vergnügen, sich in den Toiletten und Duschräumen der Sporthalle aufzuhalten. „Schon 2003 hat es in den Sanitäranlagen ekelhaft gestunken, mit Bordmitteln wurde danach etwas gefrickelt“, sagte Heinz Michael Horst (SPD) jetzt im Ausschuss für Bauen, Gebäude und Liegenschaften, als das Thema auf der Tagesordnung stand. Seit 2003 sind zwei Jahrzehnte vergangen, und eine Sanierung der Sanitäranlagen ist unausweichlich – zumal nun klar ist, dass die Sporthalle weiterbetrieben wird, nachdem die ursprüngliche Campus-Idee, auf dem Acker am Wasserturm ein neues Schulzentrum für Gymnasium und Realschule zu bauen, vom Tisch ist.