„H2Oh!“ in St. Tönis : Bald Ausschreibung für Sanierungsarbeiten im Hallenbad

St. Tönis Für die Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße laufen die vorbereitenden Verwaltungsarbeiten. Die Röhrenrutsche soll ausgetauscht, die Belüftungsanlage erneuert werden.

Bis die neue Rutsche im Hallenbad „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße in St. Tönis fertig ist, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. „Wir bereiten jetzt die Ausschreibungen vor“, berichtet der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg auf Anfrage. Zwar wäre es sinnvoll gewesen, die Maßnahme und die Erneuerung der Belüftungsanlage im derzeitigen Corona-Lockdown umzusetzen, um etwa eine weitere Schließung zu vermeiden, aber „wir sind in den Planungen noch nicht so weit“, erläutert er.