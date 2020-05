Pfarrkirche St. Cornelius in St. Tönis : Ein neues Dach für die Seitenkapelle

Norbert Kersten, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands, vor der eingerüsteten Pfarrkirche St. Cornelius in St. Tönis. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Das Portal und die Seitenkapelle der katholischen Pfarrkirche in St. Tönis sind eingerüstet. Grund sind weitere Sanierungsmaßnahmen. Vor allem die Feuchtigkeit bereitet große Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Die Kirchgänger von St. Tönis kennen das schon: Die katholische Pfarrkirche St. Cornelius am Kirchplatz war in den vergangenen zehn Jahren immer mal wieder eingerüstet. Aktuell steht ein Gerüst vor der Nordkapelle und dem benachbarten Hauptportal, das deshalb gesperrt ist. Grund sind weitere Sanierungsarbeiten. „Das größte Problem ist die Feuchtigkeit“, sagt Norbert Kersten, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Etliche Schwachstellen, durch die jahrzehntelang Regenwasser eindringen konnte, seien in der Vergangenheit zwar bereits abgedichtet worden, aber die nördliche Seitenkapelle, gleich neben dem Turm, benötige nun doch ein komplett neues Dach.

„Außerdem sind zusätzliche Entwässerungsabläufe auf den nördlichen und südlichen Dachbereichen der Kirche notwendig, wo sich die Seitenschiffe und das Querschiff treffen“, erklärt Kersten. „Bei Starkregen reicht der vorhandene Ablauf nicht aus, und das Wasser dringt ins Kirchendach ein.“ Aus diesem Grund solle auch das kleine Dach auf der Südseite am Seiteneingang einen zusätzlichen Überlauf bekommen.

Info Lange kirchliche Tradition Geschichte Schon 1380 wurde eine erste Kapelle in St. Tönis errichtet. Sie war den beiden Heiligen Cornelius und Antonius geweiht. 1483 wurde mit dem Bau eines Kirchturms begonnen, der allerdings 1585 einstürzte. 1619 begann der Wiederaufbau des Turms. Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges allerdings ging die Kirche mit Turm in Flammen auf. Die Katholiken stellten die Kirche wieder her, aber bis der Turm wieder stand und eine Spitze hatte, vergingen 200 Jahre.

Ein weiteres Problem seien die Fugen im Gemäuer. „Viele sind brüchig, so dass Wasser ins Mauerwerk eindringen kann“, sagt der Kirchenvorstand und zeigt auf die Fugen am Kranzgesims über dem Hauptportal, wo jetzt das Gerüst steht. Dort wachsen bereits Moose und Flechten aus den Fugen. In den nächsten Wochen soll der Bereich ausgekappt, neu verfugt und mit Bleiwolle ausgestemmt werden.

„Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Dach der Nordkapelle“, erklärt Kersten. Der Architekt Thomas Blohm-Schröder aus Viersen, der mit den neuerlichen Arbeiten betraut sei, habe festgestellt, dass die ursprüngliche Schieferabdeckung an vielen Stellen fehle. Stattdessen sei das Dach in der Vergangenheit mit Bitumenbahnen geflickt worden. „Der alte Schiefer und die Bitumenbahnen werden jetzt abgetragen“, erklärt Norbert Kersten die Arbeitsschritte der kommenden Wochen.

Zukünftig solle das Dach mit Zinkstehfalzen gedeckt werden. Es habe sich nämlich herausgestellt, dass sich Schiefer als Abdeckung für die Nordkapelle aufgrund der geringen Dachneigung gar nicht eigne. Zu den Kosten für die neuerlichen Sanierungsarbeiten möchte der Kirchenvorstand sich nicht äußern. Aber: „Die Kosten für die Arbeiten werden von der Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Kirchbauverein gestemmt“, sagt Kersten.

Abgeschlossen sind die Arbeiten am St. Töniser Gotteshaus damit aber noch lange nicht. „Im Inneren ist die Wand zwischen dem Chor und der Sakristei feucht“, sagt Norbert Kersten. Dabei handele es sich vermutlich um aufsteigende Nässe. „Da müssen wir als Nächstes ran“, sagt der Kirchenvorstand. Allerdings sei überhaupt noch nicht klar, woher das Wasser komme.

Die Pfarrkirche St. Cornelius stammt aus dem Jahr 1885. Allerdings wurde sie 1903 umgebaut und vergrößert. Am 6. Juni 1942 schlug in unmittelbarer Nähe des Kirchturms eine Fliegerbombe ein und zerstörte die Seitenkapelle, die Fenster und das Dach. Im August 1945 konnte der Dachstuhl wieder hergerichtet werden. Auch die Turmkapelle wurde neu gebaut. Unter den Folgen dieser Schäden leidet das Gotteshaus bis heute, weshalb auch in Zukunft weitere Sanierungsarbeiten notwendig sein werden.

(wic)