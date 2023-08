Laienspielgruppe aus Vorst „Salz & Pfeffer“ führt die Komödie „Der Sauna-Gigolo“ auf

Es folgen weitere Aufführungen am Sonntag, 29. Oktober, 16 Uhr (Haus Vorst) sowie in der Anrather Josefshalle am Samstag, 4. November, 18 Uhr, Sonntag, 5. November, 16 Uhr, Samstag, 11. November, 18 Uhr, und Sonntag, 12. November, 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt am Samstag, 2. September, von 14 bis 16 Uhr im „Mundwirt – Imbiss & Mehr“ an der Hauptstraße 10 in Vorst. Online-Bestellungen sind unter www.salz-und-pfeffer-vorst.de ab Sonntag, 3. September, möglich. Der Kartenpreis beträgt zwölf Euro.