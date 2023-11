Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst Schüler lernen Kultur des Iran kennen

„Wir werden alle im Leben auseinandergerissen und müssen uns wieder neu zusammensetzen”, sagte Mehrnousch, deren Geschichte den Schülern und Schülerinnen viele Denkanstöße mit auf den Weg gab. Mit ihrer leisen, überaus modulationsfähigen Stimme veranschaulichte die mehrfach ausgezeichnete Autorin nicht nur ihre ursprüngliche Kultur – sie wies auch nachdrücklich auf die immer gleichen Mittel hin, mit denen die Unfreiheit des Einzelnen und ganzer Gesellschaften etabliert wird. Sie ermutigte die Anwesenden dazu, auf das eigene Selbst zu hören, individuelle Stärken zu erkennen und sich nicht einfach von „den Erwachsenen” vom eigenen Weg abbringen zu lassen, der bisweilen in ein völlig neues Leben führen kann. „Lachen und sich frei entwickeln können – das sind unverzichtbare Elemente dessen, was man wirklich Leben nennen darf“, so Mehrnousch Zaeri-Esfahani.