Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst Schüler des Projektkurses reisten nach Ghana

Zunächst ging es in die Hauptstadt Accra und in die Nähe des Küstenorts Cape Coast, wo die Schüler eine Sklavenburg besichtigten, um das dunkle Kapitel des Sklavenhandels ein wenig greifbarer zu machen. „Beeindruckend, aufwühlend, beklemmend“, so die Schüler. Nach zwei Tagen Akklimatisierung in einem schönen Hostel direkt am Strand fuhr die Gruppe mit einem landestypisch vollgepackten Kleinbus neun Stunden lang nach Havé Etoe. Dort wurde sie herzlich begrüßt von Mama Annie, einer Hebamme der Geburts- und Kinderhilfe „Meeting Bismarck“. Dieses Projekt wurde von Sonja Liggett-Igelmund ins Leben gerufen, und ohne sie wäre der Kontakt zur Austauschschule „Havé Tech“ niemals zustande gekommen. Mama Annie bekochte die Schüler während des gesamten Aufenthaltes liebevoll bemit Red Red, Jollof-Reis, Fufu und vielen weiteren Köstlichkeiten der ghanaischen Küche. In der „Havé Tech“ wurde die Gruppe ebenso freundlich empfangen, mit maßgeschneiderten Schuluniformen ausgestattet und zunächst über den riesigen Campus geführt, der Platz für 1500 Schülerinnen und Schüler bietet. „In den darauffolgenden Tagen konnten wir beim Unterricht zusehen und selbst praktische Erfahrungen sammeln, unter anderem beim Arbeiten mit Elektronik oder dem Färben und Stempeln von Stoffen – immer an der Seite unserer sechs Austauschschülerinnen und Austauschschüler“, berichten die Schüler aus Tönisvorst. „In diesen Tagen fielen uns natürlich auch einige Unterschiede zwischen unseren Kulturen auf, und manches mag einem befremdlich erscheinen, jedoch ist genau dies der Sinn unserer Reise gewesen; den eigenen Horizont zu erweitern, persönliche Grenzen zu erfahren und vielleicht sogar zu überschreiten, im interkulturellen Austausch voneinander zu lernen und den Grundstein für eine internationale Freundschaft zu legen.“