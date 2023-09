Bundesweiter Protesttag am 23. September Rupert-Neudeck-Gesamtschule ruft zur Teilnahme an Demo auf

Tönisvorst · Die Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst beteiligt sich am bundesweiten Protesttag „Bildungswende jetzt!“ und ruft dazu auf, sich an der Demonstration am Samstag, 23. September, zu beteiligen.

15.09.2023, 11:29 Uhr

Die Demo startet am 23. September um 12 Uhr am Schulzentrum Corneliusfeld. Foto: Norbert Prümen (nop)

Um 12 Uhr ist Start am Schulzentrum Corneliusfeld an der Corneliusstraße, anschließend gibt es eine Kundgebung auf dem Rathausplatz. „Unterstützen Sie uns – stehen auch Sie auf für bessere Bildung!“, fordert die Schule auf einem Plakat. Mehr als 170 Bildungsorganisationen, Eltern- und Schülervertretungen sowie Gewerkschaften haben sich in dem Bündnis „Bildungswende Jetzt!” zusammengeschlossen, heißt es auf dessen Homepage. Am 23. September sollen tausende Menschen bundesweit in vielen Städten für die vier Forderungen des Bündnisses auf die Straße gehen: ein Sondervermögen für die Bildung und eine ausreichende Finanzierung, eine Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher. Schule soll zukunftsfähig und inklusiv gemacht werden, und es soll einen „echten Bildungsgipfel“ auf Augenhöhe geben.

(msc)