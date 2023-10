Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst Mädchen lernen Grundlagen des Boxens

In der Turnhalle an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) im Kirchenfeld in St. Tönis geht es trotz der Schulferien lebendig zu: 15 Mädchen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 haben sich hier eingefunden, um in eine nicht so weit verbreitete Sportart hineinzuschnuppern: das Boxen. Die Gesamtschule bietet in Kooperation mit der Stadt Tönisvorst während der Feriensporttage „Pädagogisches Boxen“ für Mädchen an.