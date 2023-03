Gesamtschule in Tönisvorst Das RNG ist eine Schule mit Courage

Die Bühne der Aula in der Rupert-Neudeck-Gesamtschule ist in den Schulfarben Grün und Weiß geschmückt: mit Luftballons und unzähligen kleinen Papierbooten, die in Erinnerung an den Namensgeber der Schule am Bühnenrand standen. Rupert Neudeck wurde als Mitbegründer der Organisation Cap Anamur bekannt. Der große Raum ist erfüllt vom Lachen und Schwatzen der zahlreichen Schülerinnen und Schüler. Sie sind zusammengekommen, weil ihre Schule in einem festlichen Akt in das bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen wird.