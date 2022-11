Campus-Diskussion in St. Tönis : Rupert-Neudeck-Gesamtschule ist für Neubau am Wasserturm

St. Tönis Seit Monaten wird in Tönisvorst über Neubauten für die beiden weiterführenden Schulen diskutiert. Die Schulkonferenz der Rupert-Neudeck-Gesamtschule hat sich jetzt klar positioniert.

Einstimmig hat sich die Schulkonferenz der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) Tönisvorst in ihrer Sitzung am Montag nach kurzer Aussprache für einen Neubau für ihre Schule auf dem Gelände am Wasserturm in St. Tönis ausgesprochen – so wie es die Stadtverwaltung in der Stadtratssitzung am Donnerstag voraussichtlich vorschlagen wird. Der ursprüngliche Plan, auf der Ackerfläche zwischen Düsseldorfer Straße, Vorster Straße und Am Wasserturm neben einem neuen Verwaltungsgebäude auch Neubauten für RNG und Michael-Ende-Gymnasium (MEG) sowie eine Sporthalle, ein Forum und eine Mensa zu errichten, sind vom Tisch, da laut einer Machbarkeitsstudie dafür dort nicht genügend Platz ist. Nun soll die RNG vom Kirchenfeld (wo eine Klimasiedlung entstehen soll) an den Wasserturm ziehen, das Corneliusfeld soll für das MEG saniert werden – in welchem Umfang, ist noch unklar.