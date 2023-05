Buchvorstellung an der Tönisvorster Gesamtschule Über das mutige Leben von Rupert Neudeck

Bevor die Autorin Christina Bacher Passagen aus dem Buch vortrug, berichtete sie über seinen Entstehungsprozess. Am Anfang hätten die Illustrationen von Lukas Ruegenberg gestanden, ein ungewöhnlicher Vorgang. Sei es doch meist so, dass ein Illustrator erst nach dem Text seine Arbeit beginne. Bacher habe sich von den Bildern leiten lassen. Drei Jahre habe sie intensiv recherchiert und Archive durchgearbeitet. Christel Neudeck habe ihr viel geholfen, ihre Familienalben geöffnet und viel erzählt. „Das Schreiben ist die Kür nach all der Recherche“, erklärte Bacher. In ihrer Lesepassage stellte Bacher Rupert Neudeck als Kind und Jugendlichen vor, der aus Ostpreußen fliehen musste. Nur weil die Familie das Flüchtlingsschiff verpasste, überlebte er. Denn das Schiff, die Wilhelm Gustloff, wurde torpediert. Die Neudecks landeten schließlich in Nordrhein-Westfalen – in Hagen. Während seines Studiums in Münster lernte er Christel kennen, die feststellte: „Den kann man nicht heiraten.“ Sieben Monate später waren sie ein Ehepaar.