Rupert- Neudeck-Gesamtschule : Geburtstagsbesuch bei Christel Neudeck

Tönisvorst Zwei Schülerinnen der Klassen 10 und 9 sowie zwei Schüler aus der 5c der Rupert- Neudeck-Gesamtschule hatten Glück und durften ihre Schule bei einem Geburtstagsbesuch bei Christel Neudeck, der Frau von Rupert Neudeck, dem Namensgeber ihrer Schule, in Troisdorf vertreten.

Es war ein schöner Adventsnachmittag, glücklich und ein bisschen beseelt („Die Frau Neudeck war ja noch ganz jung. Und so nett!“) fuhren die Schüler wieder nach Hause. Zuvor hatten sie Apfelsaft, Äpfel und Brot aus Tönisvorst verschenkt und bei Keksen und Mandarinen einen aufregenden Nachmittag verbracht und viel erfahren: beispielsweise, warum Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll in einer Uhr an der Wand hängt. Sie bekamen eine Vorstellung davon, wie die Arbeit im „berühmtesten Wohnzimmer der Republik“ (Günter Grass) aussah, als Rupert und Christel Neudeck jung und ihre drei Kinder klein waren.