Sport- und Freizeitbad in St. Tönis : Zeitfenster im „H2Oh!“ häufig ausgebucht

2019 kamen in das Schwimmbad „H2Oh!“ in St. Tönis rund 180.000 Besucher. Foto: Detlef Ilgner/Ilgner,Detlef (ilg)

Tönisvorst Nach fast fünfmonatiger Corona-Pause können Besucher im Hallenbad in St. Tönis seit Mitte August wieder schwimmen. Täglich gibt es mehrere Zeitfenster für jeweils bis zu 30 Personen.

Die Tönisvorster haben ihr Schwimmbad anscheinend vermisst: Seit der Wiedereröffnung nach der Corona-Pause am 17. August waren bereits circa 1300 Besucher im „H2Oh!“ an der Schelthofer Straße in St. Tönis. Weiterhin darf die betreibende NEW pro Zeitfenster nur bis zu 30 Personen in das Sport- und Freizeitbad lassen.