Rumänienhilfe Vorst : Lebensmittel-Transport nach Caransebes ist gesichert

Vorst Der Dank der Rumänienhilfe Vorst an die Spender und die ehrenamtlichen Helfer, die den zweiten Abgabetermin möglich machten, ist groß. Beim ersten Mal waren vor allem Kleidung und Spielzeug gespendet worden.

Da so wenige Lebensmittel abgegeben worden waren, entschloss sich die Rumänienhilfe, erstmalig einen zweiten Abgabetermin umzusetzen. Der wurde gut angenommen, so dass nun in der kommenden Woche neben der Bekleidung und dem Spielzeug ausreichend Lebensmittel nach Caransebes gefahren werden können. Der Dank der Rumänienhilfe Vorst an die Spender, aber auch die ehrenamtlichen Helfer ist groß.