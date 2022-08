RP-Sommergespräch mit der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster (GUT) : „Müssen Unternehmen etwas anbieten“

Daniel Ponten (von links), Aleksander Weber und Michael Schütte von der GUT wollen Tönisvorst für Bürger und Unternehmer attraktiver machen. RP-Foto: Marc Schütz Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Eine Senkung der Gewerbesteuer lehnt die Wählergruppe ab. Stattdessen müsse beispielsweise in die Schulen investiert werden. Das bringe auch den Unternehmen etwas. Michael Schütte, Daniel Ponten und Aleksander Weber über Mobilitätswende, Klimawandel und das Campus-Projekt.

Aleksander Weber sitzt seit Ende 2020 zum ersten Mal im Tönisvorster Stadtrat, „und es fühlt sich an, als ob wir uns in den letzten zwei Jahren verdiskutiert haben. Wir müssen endlich anpacken“, sagt der stellvertretende Fraktionssprecher der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster (GUT). Besonders viel diskutiert wird seit einem Jahr über das Thema Campus in St. Tönis, doch dieses sei längst nicht das einzige, das es anzupacken gelte, sagen auch GUT-Fraktionsvorsitzender Michael Schütte und Vorstandssprecher Daniel Ponten im Sommergespräch mit unserer Redaktion.

Flächen für Gewerbe müssten dringend her, rund um den Globus-Markt gebe es dafür beispielsweise Potenzial, aber auch auf dem ehemaligen Cray-Valley-Gelände an der Mühlenstraße. „Wir müssen dran bleiben an den Eigentümern“, sagt Ponten mit Blick darauf, dass sich die Gespräche, die die Stadtverwaltung seit Jahren führt, hinziehen. „Wir brauchen etwas, das wir den Unternehmen anbieten können“, sagt Schütte und meint neben geeigneten Grundstücken auch Faktoren wie gute Schulen, um dem Fachkräftemangel auch auf lokaler Ebene begegngen zu können. „Das wäre ein sinnvoller Invest“, findet Ponten. Eine solche Investition würde Unternehmern mehr bringen als eine Senkung der Gewerbesteuer. Zudem dürfe man die Bürgerschaft nicht gegen die Unternehmen ausspielen – eine Senkung der Gewerbesteuer würde möglicherweise zur Erhöhung anderer Steuern führen, so Schütte.

Info 2,32 Millionen Euro Schaden pro Jahr Die GUT weist auf die finanziellen Folgen des Klimawandels hin: 2018 und 2019 hat es in der Apfelstadt Schäden von (hochgerechnet auf die Einwohnerzahl) 12,3 Millionen Euro gegeben. Das geht aus einer Prognos-Studie hervor, die das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium in Auftrag gegeben hat. Enthalten sind Sachschäden, Ertragsausfälle und Arbeitsausbaufälle im Privaten, bei Industrie, Gewerbe, Forst- und Landwirtschaft. Seit dem Jahr 2000 lag der durchschnittliche Schaden in Tönisvorst jedes Jahr laut Studie bei 2,32 Millionen Euro.

Auch die Wohnbauentwicklung müsse vorangetrieben werden – etwa in Vorst-Nord und Am Neuenhaushof. Und wenn man über Wohnen spricht, ist auch die Frage nach der Mobilität nicht weit. „Hier sind wir in einem Transformationsprozess“, sagt Ponten. „Wenn wir wollen, dass die Leute mehr mit dem Fahrrad fahren, dann brauchen wir auch einen konkreten Anreiz.“ Stell- und Ladeplätze für Elektro-Lastenräder beispielsweise. „E-Räder brauchen nicht so viel Raum wie Autos, wir könnten dann also auf eine gewisse Zahl von Parkplätzen für Verbrenner verzichten“, sagt Schütte. Um dies auszuprobieren, eignet sich laut GUT der Neue Markt am Rewe, dessen Umgestaltung die Wählergemeinschaft beantragt hat und die jetzt umgesetzt werden soll.

Durch die Umgestaltung könne der große Parkplatz, der laut Weber im Sommer ein „Glutofen“ sei, durch Baumbeete optisch aufgewertet werden und etwas zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen. Klar sei aber auch, dass man nicht „unendlich viele Parkplätze streichen kann. Der Parkplatz ist schließlich stark frequentiert“, sagt Weber. Mehr Ladesäulen für E-Autos brauche es allerdings schon, schließlich habe eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau gezeigt, dass in Tönisvorst 300 Ladeplätze für E-Autos fehlen, sagt Ponten. Auch das Thema Straßenbahn solle man sich in Tönisvorst genauer anschauen, eine Verbindung nach Vorst sei eine Vision. „Krefeld baut die Straßenbahnen im Stadtgebiet aus. Es wäre gut, sich da dran zu hängen“, findet Daniel Ponten. „Die Menschen sind sich bewusst, dass wir uns in einer Zeit der Transformation befinden.“ Man müsse stark in Klimaschutz und Mobilitätswende investieren. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren zu wenig getraut“, sagt Weber.

Gut sei es hingegen gewesen, sich zu trauen, sich gegen die Erneuerung der Rutsche im „H2Oh!“ zu entscheiden und den defizitären Saunabereich zu schließen. „Wir haben mit dem ,H2Oh!‘ zu viel gewollt. Ein Sport- und Lehrbad hätte gereicht“, sagt Ponten und betont, dass die GUT das Schwimmbad an sich unbedingt erhalten wolle, allein schon, „um Kindern das Schwimmen beibringen zu können“.