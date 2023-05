Weiter Nutzung als Flüchtlingsunterkunft Kein Sport in der St. Töniser Rosentalhalle

St. Tönis · Die Rosentalhalle an der Gelderner Straße in St. Tönis wird vorerst weiter als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das teilte der zuständige Fachbereichsleiter Philipp Sieben in der Stadtratssitzung auf Nachfrage von Yannik Cormaux (CDU) mit, der hatte wissen wollen, wann die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden könne.

11.05.2023, 18:30 Uhr

Seit November sind in der Rosentalhalle Geflüchtete untergebracht. Foto: Marc Schütz

Laut Sieben haben sich die Zuweisungen von Geflüchteten allerdings weiter erhöht, allein in diesem Jahr seien es in Tönisvorst 120 Menschen gewesen. Abschiebungen seitens des Kreises Viersen oder des Landes gebe es derzeit kaum. Seit November vergangenen Jahres nutzt die Stadt Tönisvorst die Rosentalhalle für die Unterbringung von Geflüchteten. Bisher wurden dort lediglich Menschen aus der Ukraine untergebracht, um Konflikte unter Geflüchteten zu minimieren, diesen „Luxus“ werde man sich angesichts des zunehmenden Unterbringungsproblems aber nun nicht mehr leisten können, so Sieben. Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) versicherte, dass ihn die Situation „sehr stresst“. Aus seiner Sicht hätten die Bürgerinnen und Bürger „einen Anspruch auf die Nutzung einer Infrastruktur, und dazu gehört auch die Nutzung einer Turnhalle“.

(msc)