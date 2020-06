Tönisvorster Sporthalle : Rosentalhalle in St. Tönis bleibt für Sportler vorerst geschlossen

Tönisvorst Während alle Sporthallen in der Apfelstadt wieder geöffnet sind, bleibt die Rosentalhalle für Sportler noch tabu. Die Stadtverwaltung hat sie für politische Versammlungen reserviert.

Seit dem 4. Juni sind alle städtischen Sporthallen in der Stadt Tönisvorst für die Vereine und ihre Mitglieder wieder geöffnet – alle, bis auf eine: In der Rosentalhalle, die sonst hoch frequentiert ist, bleibt den Sportlern der Zutritt verwehrt.

Die Stadtverwaltung hat die Halle komplett mit Teppich ausgelegt und mit Tischen und Stühlen bestückt. Sowohl die Sitzungen der politischen Ausschüsse und des Stadtrats als auch andere politische Veranstaltungen, wie etwa die Mitgliederversammlungen von SPD, FDP und den Grünen zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl, finden in der Halle statt. Denn anders als der Ratssaal bietet die Rosentalhalle in St. Tönis genügend Platz, um Versammlungen unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung abzuhalten.

Aber selbst wenn die Rosentalhalle wieder für den Sport freigegeben ist, wird es dort nicht zugehen wie vor der Corona-Pandemie. Das zeigt ein Blick in die anderen Hallen: Die Personenzahl ist begrenzt, das Training ist in Einheiten von jeweils 90 Minuten aufgeteilt und findet zeitversetzt in Teilbereichen der Hallen statt. Der Mindestabstand muss immer eingehalten werden. Auch gibt es Listen, in die sich die Sportler mit ihren Kontaktdaten eintragen müssen, Zuschauer sind nicht zugelassen, und alle genutzten Sportgeräte müssen am Ende einer Übungseinheit desinfiziert werden.