Baugebiet an der Rosenstraße in St. Tönis Was an der alten Gärtnerei entsteht

Dort, wo Wilhelm Littgen im Jahre 1901 mit der Zucht von Freiluftrosen begann und wo später über Jahrzehnte große Gewächshäuser der Gärtnerei Hübecker das Bild prägten, entsteht derzeit in zentraler Lage von St. Tönis ein neues Baugebiet: im Dreieck Rosenstraße, Hülser Straße und Nordring. Was vor weit über 100 Jahren im Außenbereich von St. Tönis lag, liegt heute im Innenbereich und hat der Rosenstraße ihren Namen gegeben. „Man hört die Vögel zwitschern, ist aber trotzdem zu Fuß schnell in der Innenstadt“, sagt Investor Marco Hübecker. Dafür soll auch ein Fuß- und Radweg sorgen, der zum Nordring führen soll. Der motorisierte Verkehr erreicht das Gebiet über eine Zufahrt an der Rosenstraße.