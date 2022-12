Seniorenhaus St. Tönis Rollstuhlfahrer erkunden mit Fahrrad-Rikscha die Umgebung

Dieses spezielle Fahrrad ist funktional mit einer Rikscha zu vergleichen, besitzt aber an der Vorderseite eine absenkbare Plattform, auf der man einen Rollstuhl fixieren kann. Dahinter sitzt der Fahrradfahrer, um die Senioren dorthin zu kutschieren, wo es interessant ist. Wie beim Tandemrad werden die Fahrer – in der Regel das Betreuungspersonal des Seniorenhauses – speziell geschult, damit der Ausflug ein voller Genuss wird. Claus Keultjes, Leiter des Seniorenhauses, sagt: „Das Rollstuhlfahrrad ist eine tolle Ergänzung unseres Mobilitätsprogramms für die Bewohnerinnen und Bewohner. Jetzt haben noch viel mehr die Möglichkeit, an der frischen Luft die weitere Umgebung zu erkunden. Dabei gibt es zahlreiche Anlässe in Erinnerungen zu schwelgen und zu erzählen.“ Armin Ogilvie, Vorsitzender des Fördervereins, ergänzt: „Es dürfte für die Seniorinnen und Senioren ein besonderes Gefühl sein, weiter am dynamischen Alltagsleben in der ganzen Stadt teilhaben zu können, Neues zu sehen, Bekannte zu treffen und sich so geistig fit zu halten.“ Das Fahrrad wurde über einen in Tönisvorst ansässigen Händler angeschafft, „e-motion e-Bike Welt“ von Thomas Post.