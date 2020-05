Neubau in St. Tönis : Rohbau der Kita St. Antonius steht

Neubau in St. Tönis

Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte St. Antonius in St. Tönis vor dem Maibaum. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Die katholische Kindertagesstätte in St. Tönis wird neu gebaut. Wegen der Corona-Pandemie gab es kein Richtfest. Ein Maibaum schmückt nun den Bauzaun. Der Neubau soll ab Dezember Platz für 88 Kinder bieten.

Die bunten Bänder des Maibaums flattern im Wind. „Hoffnung“, „Glück“, „Lebensfreude“, „Neubeginn“ steht auf Schildern, die am Bauzaun hängen. „Eigentlich wollten wir ein Richtfest feiern, jetzt, da der Rohbau fertig ist“, erklärt Luisa Casula-Schaub, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Antonius. Wegen der Corona-Pandemie sei das aber nicht möglich gewesen. „Statt eines Richtkranzes haben wir eben einen Maibaum“, sagt die Pädagogin.

Seit November wird auf dem Grundstück vor der jetzigen Kindertagesstätte an der Cornelius­straße eine neue Kita gebaut. Mehr als zwei Millionen Euro investieren das Land NRW, das Bistum Aachen, die Stadt Tönisvorst und die Trägergesellschaft Horizonte. Der 800 Quadratmeter große Neubau, der im Dezember bezogen werden soll, bietet Platz für 88 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren, die auf vier Gruppen aufgeteilt sind. St. Tönis gewinnt dadurch Plätze in der Kleinkinderbetreuung, denn bisher konnten nur 55 Kinder die Kita St. Antonius besuchen.

Nachdem der Rohbau fertig gestellt ist, folgen nun die Dachabdeckung, die Innenputzarbeiten, die Elektroinstallationen und die Entwässerungsleitungen. Ungewöhnlich ist die Form der neuen Kita. Wie ein U ist das Haus gebaut. In der Mitte gibt es einen großen Innenhof, der sich zum späteren Außengelände hin öffnet und viel Licht in die Räume lässt. Dafür sorgen auch die 17 Lichtkuppeln, die in das Flachdach eingelassen werden.