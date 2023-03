Gastronomie in Tönisvorst La Casa zieht zum Wilhelmplatz

Noch sieht es am Wilhelmplatz 4 in St. Tönis nach Baustelle aus. Alles wird derzeit komplett erneuert: Decken, Böden, Fenster, Sanitäranlagen, Heizungen und unter anderem die Elektrik. Die Räume des ehemals dort beheimateten italienischen Restaurants „I Due“ werden seit längerer Zeit saniert – ein Feuer hatte sie komplett zerstört (siehe Info). Die neuen Pächter Dirk Albertz und Mohamad Fahid, Inhaber des italienischen Ristorante La Casa in St. Tönis, verraten: „Unser Umzug von der Hülser Straße zum Wilhelmplatz war schon für einen viel früheren Zeitpunkt geplant. Seit Mitte 2022 ist unser Interesse für den neuen Standort bereits da: Wir knüpften Kontakte, führten zahlreiche Gespräche und Verhandlungen, und es gab sehr viel zu regeln. Die nötigen Handwerksarbeiten ziehen sich jetzt in die Länge, und aufgrund von Lieferengpässen warten wir auch noch auf neues Mobiliar. Wir bleiben aber zuversichtlich, dass unser Umzug nun bald klappen wird.“