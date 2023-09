Kostenfreies Angebot Reparaturstationen für Fahrräder im gesamten Kreis Viersen

Die neuen Stationen sind an folgenden Standorten zu finden: in Grefrath-Oedt an der Albert-Mooren-Halle, in St. Tönis am Wilhelmplatz am Radknotenpunkt 16, in Willich am Markt an der katholischen Kirche St. Katharina und in Niederkrüchten-Overhetfeld nahe der Kapelle St. Marien an der Heiden am Radknotenpunkt 39.