Sturz auf Radweg Fahrradunfall in St. Tönis

Ein Rennradfahrer (56) aus Tönisvorst hat sich am Montag gegen 19.30 Uhr bei einem Sturz auf dem Radweg an der Straße Unterschelthof in St. Tönis leicht verletzt. Laut Polizei war der Mann in Richtung St. Tönis unterwegs.

04.04.2023, 16:21 Uhr

Beim Ausweichen fiel der Radfahrer. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nach eigenen Angaben wollte er einem Stein ausweichen, dabei verlor er die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte.

(biro)