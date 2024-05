Diamantene Hochzeit in Tönisvorst Karnevalsparty 1962 endet in 60 Jahren Eheglück

Am 12. Juni wurde dann zunächst standesamtlich in Mönchengladbach geheiratet. Einen Tag später stand die kirchliche Hochzeit in der St.-Josef-Kirche, ebenfalls in Mönchengladbach, im Stadtteil Hermges, an. Gefeiert wurde im Anschluss im Elternhaus der Braut. „Es war wirklich eine sehr schöne Hochzeit. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Freunde meines Mannes die Tür gekränzt haben“, sagt die gebürtige Mönchengladbacherin. Nach der Zeit bei der Bundeswehr zog das Paar gemeinsam in eine Wohnung in Wickrathhahn. 1966 kam dann Tochter Brigitte auf die Welt, schon ein Jahr später komplettierte Sohn Frank das Familienglück. Während Renate Herber in Mönchengladbach als Näherin tätig war, entschied sich ihr Ehemann nach der Zeit bei der Bundeswehr für eine berufliche Karriere bei der Polizei in Krefeld. Daher zog die Familie im Jahr 1973 nach St. Tönis. „Die Wohnungen in unserer Straße wurden damals nur an Landesbedienstete vermietet“, erklärt der Ruheständler.