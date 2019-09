Thema im Planungsausschuss : Regionalplan sieht drei Baugebiete für Tönisvorst vor

Tönisvorst Über das Programm „Mehr Wohnbauland am Rhein“ will die Bezirksregierung Neubaugebiete erschließen.

Drei Flächen, die sich für weitere Neubaugebiete eignen, weist der Regionalplan Düsseldorf für das Stadtgebiet Tönisvorst aus. Dabei handelt es sich um eine große Fläche zwischen Biwak in den Bahnschienen am Landmarkt Pegels nördlich von St. Tönis, um eine Fläche an der Landstraße Nüss Drenk und eine Fläche in Laschenhütte. Im Planungsausschuss war der Regionalplan jetzt Thema.