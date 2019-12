Schulausschuss : An- und Ausbauten der Schulen stehen an

An- und Ausbauten der Schulen stehen an

Tönisvorst Die Raumproblematik der Tönisvorster Grund- und weiterführenden Schulen stand im Mittelpunkt des jüngsten Schulausschusses. 5,5 Millionen Euro werden ins Schulzentrum in St. Tönis investiert.

Im Blick behalten will die Verwaltung die Entwicklung an der Grundschule Vorst. Durch das Neubaugebiet Vorst-Nord rechnet die Stadt mit mehr Schülern und prognostiziert einen Zuwachs von jetzt 213 auf 247 Kinder im Schuljahr 2023/24. „Da brauchen wir mindestens zwei Klassenräume mehr, sind die Kapazitäten vorhanden?“, fragte Thomas Kroschwald von der CDU-Fraktion. Lars Schaath bejahte das und stellte einen Verwaltungsanbau in Aussicht, wenn es in der Schule zu eng werde.