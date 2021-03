Neubau in St. Töniser Innenstadt : FDP dringt auf schnelle Entscheidung in Sachen Rathausstandort

Das Rathaus an der Bahnstraße in St. Tönis ist technisch veraltet. Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst Wo soll das neue Verwaltungsgebäude der Stadt Tönisvorst hin? Diese Frage beschäftigt die Politik seit Längerem, noch vor den Sommerferien soll eine Entscheidung fallen.

Die Freien Demokraten Tönisvorst sprechen sich für ein zeitnah und in Innenstadtlage von St. Tönis neu zu errichtendes Verwaltungsgebäude mit modularen Nutzungsmöglichkeiten aus. Das bestehende Verwaltungsgebäude sei aus vielen Gründen nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ein Neubau in Innenstadtlage solle zu einer Unterstützung des Einzelhandels und zu einer Belebung und Sicherung der St. Töniser Innenstadt beitragen. „Sowohl der Publikumsverkehr als auch die städtischen Bediensteten können den umgebenden örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie nutzen“, findet die FDP. Ein Verwaltungsneubau in der Innenstadt steigere zudem die Attraktivität der Stadt Tönisvorst als Arbeitgeber und unterstütze so die Gewinnung qualifizierter neuer Mitarbeiter.