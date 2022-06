Noffz Technologies : Ranga Yogeshwar gratuliert zum Sprung in die TOP 100

St. Tönis Die Test- und Automatisierungsspezialisten Noffz Technologies aus Tönisvorst haben es bei der 29. Runde des Innovationswettbewerbs TOP 100 unter die Besten geschafft.

Im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits nahm jetzt Markus Solbach , Geschäftsführer von Noffz, die Auszeichnung in Frankfurt am Main entgegen. Den begehrten Preis übergab der Wissenschaftsjournalist und Mentor des Wettbewerbs Ranga Yogeshwar .

Im wissenschaftlichen Auswahlverfahren wurde die Innovationsleistung der Teilnehmer hinsichtlich verschiedener Innovationskriterien untersucht. Noffz überzeugte in der Größenklasse 51 bis 200 Mitarbeiter in Deutschland besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“. Das Innovationsmanagement wurde mit einem überdurchschnittlichen „A+“ geratet (Durchschnitt TOP 100: „A“).

Das Unternehmen entwickelt und produziert am Firmenhauptsitz in Tönisvorst und an verschiedenen weltweiten Standorten Test- und Automatisierungslösungen sowie Produkte für unterschiedlichste Industrien. Durch den stetigen Wandel und Neuerungen innerhalb dieser Industriebereiche sind insbesondere flexible Reaktionen und innovative Lösungen gefragt. Übergreifend arbeiten deshalb rund 200 internationale Mitarbeiter des globalen Noffz-Teams an den neun Standorten in Deutschland, USA, Mexiko, China, Ungarn und Serbien zusammen.