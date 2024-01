Feuerwehr Tönisvorst Ralf Sielaff ist stellvertretender Löschzugführer in St. Tönis

Um die hohe Anzahl an Einsätzen abarbeiten zu können, bilden sich die Mitglieder des Löschzugs nicht nur am Standort regelmäßig an den Dienstabenden fort, es wurden auch 45 Lehrgangsplätze erfolgreich belegt, welche auf Stadt- sowie Kreisebene und am Institut der Feuerwehr stattfanden. Im weiteren Verlauf des Abends stellte Löschzugführer Daniel Schindler den neuen Ausbildungsplan für das Jahr 2024 vor sowie zu besetzende Lehrgänge, um einen kontinuierlichen Fortbildungsstand zu gewährleisten.