Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Ralf Sielaff ist neuer stellvertretender Löschzugführer in St. Tönis

Der Lehrgang in Düren habe ihm viel gebracht. „Es waren zehn sehr intensive Tage an der Akademie und ich habe wirklich viel über Führung und die Organisation gelernt. Ich fühle mich gut vorbereitet“, sagt der Industrieschlosser: Als solcher arbeitet er übrigens im Chempark in Uerdingen. „Das ist natürlich zu weit, um dann von der Arbeit zu einem Einsatz zu kommen. Aber da ich in Schicht arbeite, bin ich doch recht oft verfügbar und das gleicht sich dann mit vielen Kameraden aus, das passt schon“, sagt er.