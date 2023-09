Radtour des Monats Tour führt rund um Tönisvorst

Info

Der Allgemeine Deutsche Fahrradklub (ADFC) Krefeld-Viersen bietet am kommenden Sonntag, 10. September, eine geführte Fahrradtour dieser Strecke an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz Wilhelmplatz in Tönisvorst-St. Tönis. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Strecke beträgt 15 km/h. Weitere Informationen zur geführten Radtour gibt es im Internet unter www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-krefeld-kreis-viersen/touren.html.

Informationen zur Radtour des Monats gibt es unter https://www.kreis-viersen.de/themen/freizeit/radfahren/radroute-des-monats. Dort stehen kostenlos Übersichtskarten der Radrouten zum Download zur Verfügung.

Die Knotenpunte der September-Radtour: 16 (Parkplatz Wilhelmplatz) – 85 – 83 – 84 – 99 – 31 – 42 – Richtung 33 – 58 – 7 – 79 – 76 - 16 (Parkplatz Wilhelmplatz)