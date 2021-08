Neues Projekt in Tönisvorst : Radiosendung soll Mundart erhalten

Tönisvorst Viele Menschen verstehen heute kein Platt mehr – und sprechen können es noch weniger. Dagegen wollen der Heimatbund St. Tönis und der Heimatverein Vorst etwas tun: Die Reihe „En Mönke voll Platt“ startet am 31. August.

Die regionale Mundart stirbt immer mehr aus. In ihrem Kampf, sie zu erhalten, stehen die örtlichen Heimatvereine oft auf verlorenem Posten. Dem wollen die Verantwortlichen nun mit einer eigenen Radiosendung entgegentreten. „Wir wollen eine Sendung machen, bei der wir einerseits Eigenheiten der Region präsentieren, andererseits aber auch einfach St. Töniser und Vorster Platt ein Stück weit aufbewahren“, sagt Initiator Michael Franken. Er macht seit Jahren Bürgerradio und hat auch den „Radioführerschein NRW“. „Es ist wichtig, dass Bürgerradio auch in einer gewissen Qualität erzeugt wird. Dafür will und werde ich sorgen“, sagt er.

So sei es heute eine zunehmende Seltenheit, beruflich oder privat auf Menschen zu treffen, die es noch verstehen oder gar sprechen. „Wenn ich in Vorst unterwegs bin, dann ist es meist kein Problem. Auch junge Verkäufer oder Verkäuferinnen verstehen es zumindest. Auf der Arbeit in Uerdingen ist es aber bei jungen Azubis schon schwieriger“, erzählt der Vorsitzendes des Heimatvereins Vorst, Heinz-Josef Köhler.

In der Sendung sollen all diese Vorteile der Sprache transportiert werden. Aber auch historische Begebenheiten oder die historische Umgebung sollen dargestellt werden. „Zum Beispiel wollen wir Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die noch erlebt haben, dass die Kneipenkultur in den Orten viel ausgeprägter war. Dort fand früher ein großer Teil des sozialen Lebens statt – natürlich auch in der entsprechenden Mundart. Wir wollen nicht so sehr über Platt, sondern über Tönisvorst und seine Geschichte reden und dabei die Mundart ganz selbstverständlich einfließen lassen“, sagt Franken. Wie das konkret aussieht? „Im Radio spreche ich zum Beispiel ganz anders als normal. Wie das dann auf Platt aussieht, da bin ich selbst gespannt“, sagt Franken. Seine Mitstreiter haben bislang noch gar keine Radioerfahrung. „Wir werden einfach so reden, wie wir sind“, sagt das Trio. In Süddeutschland oder Köln funktioniere Radio in Mundart auch – „warum also nicht hier?“, fragt Franken.