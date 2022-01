Unfall in Tönisvorst : Radfahrerin (76) nach Zusammenstoß mit Klein-Lkw verletzt

Unfall in Tönisvorst

Tönisvorst Eine 76-jährige Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Tönisvorst verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr die Radfahrerin aus Nettetal gegen 13.15 Uhr über den Radweg Reckenhöfe in Vorst in Richtung Grefrath. Ein 31-jähriger Tönisvorster, der mit seinem Klein-Lkw von einem Nebenweg auf Reckenhöfe einbog, achtete nicht auf die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 76-Jährige und verletzte sich leicht.